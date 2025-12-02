Орешкин: компании Европы, ведущие в РФ бизнес, продолжают успешно работать

В России понимают, что экономика зависит от компаний, которые создают новые продукты и продвигают их вперед, заявил замруководителя администрации президента РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Иностранные компании, которые продолжают вести в России свой бизнес в обычном режиме, могут работать в стране без каких-либо препятствий. Российская сторона не создает для них проблем, заявил заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Те компании, которые продолжают работать, на них никто в России не давит. Если компании ведут нормальный бизнес, развиваются и реализуют проекты и двигаются вперед, то проблем нет. Российские экономические власти понимают, что экономика зависит от компаний, которые создают новые продукты и продвигают их вперед", - сказал Орешкин.

