Бюджет Марий Эл почти на три четверти будет социально ориентированным

Выполнение социальных обязательств и поддержка участников СВО и их семей остаются приоритетами работы правительства региона

ЙОШКАР-ОЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Бюджет Марий Эл на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года почти на три четверти будет социально ориентированным. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, комментируя принятие депутатами Госсобрания региона основного финансового документа.

"Бюджет республики сохраняет социальную направленность: 70,9% расходов приходится на социальную сферу", - сказал Зайцев. Он пояснил, что именно выполнение социальных обязательств и поддержка участников СВО и членов их семей остаются основными приоритетами работы правительства региона, что нашло отражение в бюджете будущего года. Кроме того, среди приоритетов Зайцев назвал реализацию нацпроектов, на которые в 2026 году предусмотрено более 17 млрд рублей.

Также речь идет о дорожной отрасли, на развитие которой запланировано 11 млрд рублей, сельском хозяйстве, для которого власти запланировали 1 млрд рублей и транспортном комплексе - на него в бюджете предусматривается 817 млн рублей. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы сформирован в объеме 28,3 млрд рублей, на повышение им зарплаты направят 6 млрд рублей. "Это новый этап развития Марий Эл, который продолжает наш курс на рост экономики и увеличение доходов населения", - подчеркнул Зайцев, характеризуя в общем основной финансовый документ будущего года.

Что же касается его главных параметров, то по доходам бюджет 2026 года составляет 73,2 млрд рублей, по расходам - 76,5 млрд рублей. "Бюджет республики сформирован, прежде всего, основываясь на принципах сбалансированности и устойчивости государственных и муниципальных финансов, направлен на обеспечение социальных гарантий и стабильности экономического развития Марий Эл", - заключил Зайцев.