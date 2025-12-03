ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Как и о чем говорить с аудиторией в медиа в 2026 году. Видеотрансляция

Информационная повестка строительной отрасли России становится все более насыщенной и, отчасти, противоречивой. В этом контексте растет ценность достоверной верифицированной информации и важность регулярного присутствия компании в федеральном информационном поле.

На встрече обсудим:

  • Как правильно инициировать инфоповоды и быть частью федеральной повестки.
  • Эффективные инструменты и форматы для В2B, B2C и GR-коммуникаций.
  • Как выстроить эффективную и доверительную коммуникацию с аудиторией.
  • Ключевые темы отрасли в 2026 году.

Спикеры:

  • Роман Ромишевский, заместитель главного редактора ТАСС;
  • Наталья Денисова, руководитель направления "Жилье и городская среда" редакции ТАСС, ведущий медиаэксперт сферы недвижимости;
  • Егор Косоуров, шеф-редактор редакции "ТАСС Рейтинг";
  • Светлана Ланюгова, коммерческий директор ТАСС;
  • Калерия Андреева, руководитель управления специальных проектов ТАСС;
  • Лариса Белоусова, руководитель управления конференций ТАСС.
 
