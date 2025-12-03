Как и о чем говорить с аудиторией в медиа в 2026 году. Видеотрансляция

Трансляция

Информационная повестка строительной отрасли России становится все более насыщенной и, отчасти, противоречивой. В этом контексте растет ценность достоверной верифицированной информации и важность регулярного присутствия компании в федеральном информационном поле.

На встрече обсудим:

Как правильно инициировать инфоповоды и быть частью федеральной повестки.

Эффективные инструменты и форматы для В2B, B2C и GR-коммуникаций.

Как выстроить эффективную и доверительную коммуникацию с аудиторией.

Ключевые темы отрасли в 2026 году.

Спикеры: