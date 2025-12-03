Трансляция
Как и о чем говорить с аудиторией в медиа в 2026 году. Видеотрансляция
Редакция сайта ТАСС
07:48
Информационная повестка строительной отрасли России становится все более насыщенной и, отчасти, противоречивой. В этом контексте растет ценность достоверной верифицированной информации и важность регулярного присутствия компании в федеральном информационном поле.
На встрече обсудим:
- Как правильно инициировать инфоповоды и быть частью федеральной повестки.
- Эффективные инструменты и форматы для В2B, B2C и GR-коммуникаций.
- Как выстроить эффективную и доверительную коммуникацию с аудиторией.
- Ключевые темы отрасли в 2026 году.
Спикеры:
- Роман Ромишевский, заместитель главного редактора ТАСС;
- Наталья Денисова, руководитель направления "Жилье и городская среда" редакции ТАСС, ведущий медиаэксперт сферы недвижимости;
- Егор Косоуров, шеф-редактор редакции "ТАСС Рейтинг";
- Светлана Ланюгова, коммерческий директор ТАСС;
- Калерия Андреева, руководитель управления специальных проектов ТАСС;
- Лариса Белоусова, руководитель управления конференций ТАСС.