Daimler Truck продал свои 15% акций в "Камазе" российской компании

Германский концерн входит в Mercedes-Benz Group

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший акционер "Камаза" - германский концерн Daimler Truck, входящий в Mercedes-Benz Group - в 2024 году продал свои акции в "Камазе" российской компании, сообщил журналистам глава российского автопроизводителя Сергей Когогин в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

"Российской компании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2024 году Daimler Truck продал принадлежащие ему 15% акций в "Камазе" .