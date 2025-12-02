"Россети" рассказали о СНЭ и развитии технологий постоянного тока

Заместитель гендиректора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов также сообщил, что в 2026 году компания реализует самый масштабный в стране проект по внедрению накопителей энергии в южных регионах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов выступил на пленарной сессии Международного форума "Электрические сети" (МФЭС), где обсуждалась роль участников энергетического рынка в новой индустриальной политике России, и рассказал о технологиях, которые планируется внедрить в сетевом комплексе в ближайшие годы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Было отмечено, что в долгосрочной перспективе в России - как и во всем мире - сохранится тренд на увеличение спроса на электроэнергию. Это не только будет стимулировать строительство новых мощностей, но и сформирует более высокие требования к применяемым технологическим решениям", - говорится в сообщении.

Наиболее востребованным направлением является внедрение накопителей электроэнергии. Они способны решать множество задач: обеспечивать требуемое качество и надежность электроснабжения, устранять дефициты мощности, управлять спросом, отметил Ляпунов. "И это далеко не полный перечень возможностей. Кроме того, в приоритете останутся проекты постоянного тока для передачи больших объемов мощности на значительные расстояния", - добавил он.

В 2026 году компания реализует самый масштабный в стране проект по внедрению накопителей энергии в южных регионах. Так, "Россети" запустят несколько новых НИОКР, направленных на развитие собственных компетенций в области передачи постоянного тока. Активно расширяется использование беспилотной авиации в сетевом комплексе, добавили в компании.

Кроме того, главный инженер группы "Россети" провел на МФЭС панельную дискуссию "НИОКР в энергетике". В ее рамках заказчики и разработчики оборудования обсудили актуальные вопросы организации и проведения отраслевых исследований. Также он выступил на бизнес завтраке "Электроэнергетика здесь и сейчас", где рассказал о реализации корпоративной программы импортозамещения, развитии испытательной базы, взаимодействии с производителями по повышению качества продукции.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 41 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.