Костин рассказал подробности "рейдерского захвата" "дочки" ВТБ в Германии

Такое отношение европейцев "просто поражает", подчеркнул глава ВТБ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал рейдерским захватом действия европейских властей в отношении дочернего банка ВТБ в Германии. В результате работы временного менеджмента не останется "ни одной копейки", отметил банкир.

"Мы не собирались уходить из Европы, у нас просто рейдерский захват нашего банка, например в Германии. Полностью сейчас его растаскивают, установлен временный менеджмент какой-то, у нас забрали все права. И ничего не останется там, ни одной копейки. <…> Мы не ожидали такого отношения со стороны Европы и в отношении нашего бизнеса. Мы много лет сотрудничали со всеми европейскими банками, очень много сделок сделали на российском рынке, очень много денег заработали европейские банки", - сказал Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Он подчеркнул, что такое отношение европейцев "просто поражает". "Я думаю, что это в памяти российского бизнеса должно остаться надолго", - подчеркнул глава ВТБ.

После начала Россией спецоперации на Украине вкладчики VTB Bank Europe в значительной степени вывели свои средства, а банк перешел под управление немецких регулирующих органов.