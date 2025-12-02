В ДНР перевозки между муниципалитетами сделают беспересадочными

В республике создали новый государственный "Центр развития транспортных систем"

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Перевозки между районами ДНР сделают беспересадочными в 2026 году, в этом поможет новый государственный "Центр развития транспортных систем". Он объединит муниципалитеты республики, которые раньше регулировали перевозки самостоятельно, об этом рассказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко во время прямой линии в социальных сетях ведомства.

"В этом году при поддержке главы ДНР было создано государственное казенное учреждение "Центр развития транспортных систем". Это будет регулятор-заказчик всех перевозок общественным транспортом, межмуниципальных, внутримуниципальных, который станет единым заказчиком на всем рынке ДНР и позволит убрать ту разношерстность, которая сейчас происходит на рынке перевозок. Эта регуляторная функция, которая была разбросана среди всех муниципалитетов республики. Мы неоднократно сталкивались с тем, когда автобусы доезжают до границ своего муниципального округа, а дальше человек должен добираться самостоятельно. Это была одна из функций несвязанности действий, которую мы с коллегами уже в следующем году должны полностью искоренить", - заявил Бондаренко.

Министр транспорта ДНР добавил, что в 2025 году автобусный парк республики увеличился на 41 машину. На работу привлекли более 300 водителей. В этом помогло повышение уровня заработной платы до 100 тыс. рублей.