Силуанов: работа Минфина способствует процветанию Москвы и регионов

Министр финансов России также отметил, что ведомство работает над сбалансированным бюджетом

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Благодаря работе проводимой Минфином происходит процветание Москвы и регионов России. Об этом на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"У нас за предыдущие года действительно рост был выше 4%. За предыдущие года у нас достаточно устойчивый был и бюджетный баланс, и на следующую трехлетку мы составили бюджет с первичным балансом. Во всяком случае, это основа для того, чтобы и решались задачи, которые поставил президент перед нами, и геополитические задачи, внутренние задачи по решению национальных целей развития. Вот, поэтому на все самое главное выделяем необходимые ресурсы. Поэтому и Москва, и регионы богатеют, и, как вы сказали процветают", - сказал он.

Он отметил, что Минфин работает над сбалансированным бюджетом. "Мы действительно работаем над тем, чтобы определять направление бюджетных ресурсов таким образом, чтобы росла экономика, чтобы наши люди богатели, помогали тем, кто нуждается в помощи, соответственно, развивали новые технологии", - заключил Силуанов.

