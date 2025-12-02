Башкирия увеличит число электрозарядных станций до 115 в 2026 году

Новые пункты помогут создать условия для безопасных путешествий по Башкортостану на машине

Уфа, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают построить еще 30 электрозарядных станций в республике в 2026 году, число станций достигнет 115. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

"Расширяется сеть электрозарядных станций: 85 - есть, еще 30 вводим в 2026 году", - написал он.

Назаров пояснил, что создание новых станций поможет создать такие условия, чтобы путешествовать по Башкортостану на машине было комфортно, безопасно и интересно.

Автотуризм - один из самых динамичных и перспективных сегментов отрасли.

"Выгодное положение на стыке Европы и Азии, новые магистрали вроде М-12 "Восток" делают республику естественной точкой притяжения автопутешественников. Наш ключевой продукт - маршрут "Золотое кольцо Башкирии", вошедший в десятку пилотных автомобильных маршрутов страны. Он объединяет главные природные, культурные и исторические точки региона. Вдоль трасс уже работают тысячи объектов придорожного сервиса, идет развитие кемпингов, точек питания, санитарной инфраструктуры, увеличиваются зоны покрытия связью", - написал Назаров.