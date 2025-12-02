В Башкирии предложили ввести штрафы за продажу энергетиков в школах

Сумма составит до 200 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Штрафы до 200 тыс. рублей за продажу энергетиков в социальных учреждениях предложили ввести в Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госсобрания.

"На заключительном заседании осенней сессии депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан рассмотрят изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях. За продажу безалкогольных энергетиков в школах или театрах грозит штраф", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, законопроект конкретизирует административную ответственность за нарушение ограничений в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. "На территории нашей республики запрещена продажа энергетиков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для осуществления образовательной, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта. Речь идет о привлечении к ответственности за продажу (за исключением несовершеннолетних) указанных напитков на перечисленных объектах", - пояснил Толкачев.

Составлять протоколы и рассматривать административные дела по фактам нарушений будут должностные лица министерства торговли и услуг республики.

"За нарушение установленных ограничений предусмотрены штрафы: на граждан - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы выше: на граждан - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 тыс. до 250 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Как отметил председатель Госсобрания, административная ответственность за продажу безалкогольного тонизирующего напитка (в том числе энергетического) несовершеннолетнему предусмотрена в статье 14.16.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и составляет штраф на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Спикер парламента отметил, что запрет распространяется только на напитки со специально добавленными стимуляторами, причем в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта. Натуральные продукты, такие как кумыс и квас, под ограничения не попадают.