Путин поручил включить госкомпании в программу повышения акционерной стоимости

Президент РФ подчеркнул, что нужно повышать эффективность и прозрачность управления акционерными обществами

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2026 года включить в программу повышения акционерной стоимости крупнейшие государственные компании.

"Я прошу правительство до конца следующего года обеспечить вхождение в эту программу крупнейших акционерных компаний с государственным участием, а также увязать условия работы, стимулы их руководителей с увеличением акционерной стоимости", - сказал он, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Президент подчеркнул, что нужно повышать эффективность и прозрачность управления акционерными обществами. "Чтобы их акционеры были уверены в надежности вложения своих средств в получение дохода", - указал глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что действовать "нужно аккуратненько". "Вот, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] кивает головой, ей все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются. Но идти по этому пути безусловно нужно", - отметил президент.

"Важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала, укреплять доверие инвесторов и обеспечивать приток средств. У нас все больше граждан входят в программу долгосрочных сбережений, которые служат важным источником для длинных инвестиций. Уже заключено более 8 млн таких договоров на сумму почти 560 млрд рублей", - добавил российский лидер.