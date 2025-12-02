Депутат Рады Гончаренко: в госбюджете Украины уже образовалась "дыра" в $20 млрд

Депутат Верховной рады не уточнил, на какие статьи распространяется дефицит средств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дефицит в госбюджете Украины на 2026 год уже составляет около $20 млрд, Киев рассчитывает покрыть этот разрыв за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Сейчас в бюджете "дыра" (то есть доходы заложены, но источник еще непонятен) - около $20 млрд", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат не уточняет, на какие статьи из бюджета распространяется дефицит средств.

По словам Гончаренко, Киев надеется получить недостающие деньги в виде финансовой помощи от западных партнеров или за счет доходов от замороженных российских активов. Выделение этих так называемых репарационных кредитов также должны согласовать страны Евросоюза.

Ранее другой парламентарий Ярослав Железняк уже отмечал, что в документе о госбюджете все еще много пробелов, включая популистские нормы, "дыра" по финансированию оборонной сферы и огромное количество поправок депутатов, которые правительство проигнорировало. Принятие бюджета, указывал парламентарий, является одним из жестких требований Международного валютного фонда и Евросоюза для выделения Киеву дополнительной финансовой помощи.

Бюджет Украины на 2026 год был принят в первом чтении 22 октября. Окончательно Рада должна была принять закон не позднее 1 декабря. Как ранее отмечали источники издания "Экономическая правда" в парламенте, неофициальной причиной переноса даты голосования стал громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица Украины. 1 декабря депутаты Рады не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета. Как заявлял тогда Железняк, голосов катастрофически не хватает даже в правящей фракции "Слуга народа". По словам Железняка, голосование за бюджет - лакмусовая бумажка, которая покажет, удержится ли у власти правительство.