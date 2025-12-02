В Домбае построят премиальный гостиничный комплекс международного бренда

Комплекс планируют построить к первому кварталу 2029 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Строительная компания "Семья" в 2029 году построит на горнолыжном курорте в Домбае Карачаево-Черкесской Республики гостиничный комплекс, которым планирует управлять международный гостиничный оператор Dusit International для обеспечения высокого уровня сервиса. Соответствующее соглашение о намерении подписано в Бангкоке, сообщили журналистам в пресс-службе строительной компании.

Dusit International отметил уровень архитектурных решений объекта "Аманауз", что стало одним из факторов для принятия решения о сотрудничестве. В рамках переговоров было достигнуто соглашение о предоставлении бренда "Dusit Collection" для отеля "Аманауз". Dusit International планирует осуществлять управление объектом, а Primell Hotel Group - оказывать техническую поддержку при запуске отеля, а также участвовать в его дальнейшей эксплуатации. Стороны заключили соглашение о намерении сроком на 10 лет , - говорится в официальном заявлении.

Уточняется, что достигнутые договоренности имеют большую ценность для отрасли туризма в части создания конкурентоспособного продукта в сегменте премиального горнолыжного отдыха и установления новых стандартов гостеприимства на территории Северного Кавказа. Так как Dusit International является единственным международным гостиничным оператором, обладающим собственным университетом гостеприимства и кулинарной школой в Бангкоке и Паттайе, обсуждается программа обучения и повышения квалификации сотрудников будущего отеля.

Гостиничный комплекс планируют построить к первому кварталу 2029 года, финансовым партнером проекта выступает Банк ДОМ.РФ.