Решетников призвал компании КНР локализовать в РФ выпуск энергооборудования

Министр экономического развития РФ указал на то, что российский рынок энергетики - один из самых перспективных для совместных проектов с иностранными партнерами

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря./ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", призвал компании из Китая локализовать в РФ производство энергетического оборудования.

"Призываем китайские компании активнее приходить в Россию и локализовывать свои мощности производства энергетического оборудования", - сказал он.

Министр указал на то, что российский рынок энергетики - один из самых перспективных для совместных проектов с иностранными партнерами. Так, до 2042 года в России планируется ввести более 155 ГВт мощности, из которых больше 88 - новая генерация, 67 ГВт - модернизация; в том числе к 2030 году - 17,3 ГВт новой генерации (21 ГВт модернизации).

"При прочих равных и в условиях конкурса приоритет - у российского оборудования. Это является частью нашей политики, но не закрывает вход производителям из других стран. Ниша будет очень большая, и при правильной локализации китайские производители смогут успешно конкурировать на российском рынке", - подчеркнул министр.

Он заявил, что потенциал для сотрудничества с китайскими партнерами есть в части совместных проектов по внедрению накопителей в российской энергетике: как альтернатива генерации, в сетевом хозяйстве и у потребителей, а также в производстве турбин.

"Сейчас идет активное развитие системы регулирования в сфере электроэнергетики с тем,чтобы мы максимально эффективно использовали в том числе и те мощности, которые сейчас есть.Но еще раз подчеркну, что у нас при этом существует большая программа модернизации,поэтому призываем китайских производителей активнее встраиваться через локализацию на территории Российской Федерации", - заключил Решетников.