Рынок акций РФ ускорил снижение перед закрытием основных торгов

Индекс Мосбиржи снижался на 0,65%, до 2 669,35 пункта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил снижение перед закрытием основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к росту.

По данным на 18:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,17%, до 2 682,49 пункта, а индекс РТС рос на 0,16%, до 1 091,03 пункта. К 18:08 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 657,52 пункта (-1,09%), индекс РТС перешел к снижению и составлял 1 080,74 пункта (-0,79%).

Курс юаня перешел к росту и торговался на уровне 11,027 руб. (+7,7 копейки), свидетельствуют данные торгов на 18:10 мск. Согласно данным на 18:00 мск, курс китайский валюты снижался на 2,95 копейки, до 10,92 рубля.

По состоянию на 18:20 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,65%, до 2 669,35 пункта, индекс РТС находился на отметке 1 085,55 пункта (-0,35%). Курс юаня составлял 10,977 рубля (+2,75 копейки).