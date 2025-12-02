Банк земельных участков в Донбассе и Новороссии увеличили вдвое

Это упрощает поиск и оформление земли под инвестпроекты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк земельных участков Донбасса и Новороссии включил более 700 площадей. Это упрощает поиск и оформление земли под инвестпроекты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Эффективное вовлечение в оборот земельных участков в Донбассе и Новороссии позволяет увеличить жилищный фонд и решать социальные задачи, оптимизировать использование ресурсов. <...> В воссоединенных регионах такой банк более чем за год увеличился в два раза и содержит на сегодняшний день 703 земельных участка", - цитирует Хуснуллина пресс-служба правительства РФ.

Он добавил, что за счет готовых данных о границах участков, проложенных коммуникациях и разработанной градостроительной документации эти земли становятся интересны инвестору, потому что сокращается срок их поиска и оформления. Кроме того, банк помогает эффективней планировать территориальное развитие и вовлекать неиспользуемые земли в оборот. Градостроительный потенциал земли в банке составляет 25,3 млн кв. м.

"В результате создается инфраструктура нового качества. В конечном счете выполняется наццель, направленная на создание комфортной и безопасной среды для жизни", - заключил зампред правительства РФ.