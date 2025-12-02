ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Владимир Путин поблагодарил гендиректора "ДОМ.РФ" за работу в ходе IPO

Корпорация "ДОМ.РФ" вышла на рынок акций
16:06
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!" выразил благодарность генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко и его команде за проделанную в рамках первичного размещения акций госкорпорации работу.

"В этом году первичное размещение акций провели только три компании, в том числе на рынок акций вышел наш ведущий институт развития в жилищной сфере - корпорация "ДОМ.РФ". Виталий Леонтьевич [Мутко], я вас с этим поздравляю, я знаю, что ваша команда и вы проделали большую работу и она завершилась успешно", - отметил президент. 

