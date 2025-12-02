Депутат Будуев просит Гуцана проверить использование следователями WhatsApp на службе

Поводом для этого стало поступившее парламентарию обращение московского адвоката Эльмара Ализаде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Николай Будуев обратился к генпрокурору РФ Игорю Гуцану с просьбой дать правовую оценку использования столичными следователями СК мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в служебных целях. Об этом сказано в тексте обращения парламентария в надзорное ведомство, с которым ознакомился ТАСС.

Поводом для этого стало поступившее парламентарию обращение московского адвоката Эльмара Ализаде, в котором он указывает на "факты использования в служебных целях органами предварительного расследования мессенджера WhatsApp", сказано в документе. Из обращения следует, что посредством WhatsApp направляются официальные документы, извещения, которые содержат персональные данные граждан, а также сведения о правоохранительных органах Российской Федерации.

"Прошу Вас дать поручение провести проверку изложенных фактов, выработать меры в соответствии с законодательством Российской Федерации по недопущению дальнейшего использования в служебных целях органами государственной власти иностранных мессенджеров", - сказано в обращении парламентария к генпрокурору.

Обращение адвоката Ализаде поступило в интересах участника СВО О. Семеновых. Из него следует, что данная практика носит системный характер, при этом игнорируется процедура получения согласия на уведомление посредством СМС-сообщений либо с использованием мессенджеров, что приводит к нарушению прав на защиту.