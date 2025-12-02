Работодатели смогут брать на работу представляющих интерес для РФ иностранцев без РНП

Если в момент получения вида на жительство или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней со дня заключения договора он обязан уведомить об этом территориальный орган МВД

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Работодатели и заказчики услуг смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных работников (РНП), а также до выдачи им разрешения на временное проживание или вида на жительство. Это следует из указа президента России Владимира Путина о поддержке переселения представляющих для РФ интерес иностранных граждан.

"Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранных граждан, признанных представляющими интерес для Российской Федерации, и членов их семей без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников", - говорится документе.

Кроме того, в документе говорится, что указанные иностранные граждане и члены их семей вправе работать без необходимости получения разрешительных документов, в случае если в отношении их территориальными органами МВД РФ рассматривается заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, до выдачи такого разрешения или вида на жительство либо принятия решения об отказе в их выдаче при условии подачи работодателем или заказчиком работ (услуг) в установленном порядке и по установленной форме.

При этом, если в момент получения вида на жительство или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней со дня заключения договора он обязан уведомить об этом территориальный орган МВД РФ.