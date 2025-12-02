МИД Венгрии: в строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома пути назад нет

Заливка первого бетона в фундамент энергоблока №5 запланирована на 5 февраля, отметил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Левенте Мадьяр

БУДАПЕШТ, 2 декабря. /ТАСС/. Сооружение венгерской АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома носит необратимый характер и будет доведено до конца, пути назад нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, побывав на стройплощадке в Пакше.

"В феврале начнется закладка фундамента атомной электростанции. Отныне пути назад нет, эта станция будет построена в соответствии с графиком и нашими обязательствами", - сказал замглавы МИД.

Он подтвердил, что заливка первого бетона в фундамент энергоблока №5 запланирована на 5 февраля. Специалисты рассматривают эту операцию как важную веху в процессе сооружения АЭС: по критериям МАГАТЭ после этого объект считается "строящейся атомной станцией".

"Заливка первого бетона сделает инвестиции [в "Пакш-2"] необратимыми в физическом плане", - отметил Мадьяр, заявление которого распространил венгерский МИД. Дипломат подчеркнул, что сейчас устранены все политические, финансовые, юридические и технические препятствия для реализации этого проекта.

Венгерское ведомство по атомной энергии выдало все необходимые на сегодняшний день разрешения для проведения работ в Пакше. Проект освобожден от санкций Евросоюза и США, введенных против России. Во время визита в Вашингтон 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил заверения президента США Дональда Трампа о том, что американские ограничения не будут препятствовать строительству новой станции.

Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков, которые должны быть подключены к сети в начале 2030-х годов. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.