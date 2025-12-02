В Костромской области одобрили проект завода с инвестициями более 100 млн рублей

Предприятие сможет производить комплектующие для водно-моторной техники

КОСТРОМА, 2 декабря. /ТАСС/. Региональный совет по привлечению инвестиций Костромской области одобрил проект строительства завода по производству комплектующих для водно-моторной техники. Объем инвестиций в предприятие оценивается в 100 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники. Проект единогласно одобрен региональным советом по привлечению инвестиций. В планах инвестора - вложить в развитие предприятия свыше 100 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Проект реализует местное предприятие, работающее в регионе с 2013 года. Компания производит широкий спектр оборудования и запчастей, поставляя продукцию по всей России, а также в Белоруссию и Казахстан. Спрос на ее продукцию существенно превышает предложение: по некоторым позициям ожидание составляет более полугода. Новое производство позволит увеличить объемы и насытить рынок, отметили в администрации региона.

"Многие их работу знают: все надежно и качественно. Вы являетесь не просто производителем, а инжиниринговой компанией, создаете собственные продукты", - сказал губернатор Сергей Ситников, выступая на заседании инвестсовета.

План инвестиций рассчитан на два этапа. На первом будет проведен капитальный ремонт приобретенного здания, где к 2026 году разместятся производство стекол и склад. На втором этапе к 2028 году планируется построить еще одно здание для расширения швейного производства.

"Для проекта будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования, включая комплексное сопровождение со стороны органов власти региона", - отметили в пресс-службе.