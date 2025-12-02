Хинштейн рассказал о завышении стоимости работ на стройках в Курской области

В качестве примера завышения цен губернатор привел историю с работами на очистных сооружениях Курска

КУРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ранее в регионе сложилась "порочная практика" кратного повышения стоимости работ на крупных объектах уже на этапе возведения. При этом стройка могла вестись без разрешительной документации, рассказал он в эфире радио РБК.

В ходе интервью ведущий спросил у губернатора Курской области, связаны ли проблемы с бюджетом, а долги региона - с арестом экс-главы области Алексея Смирнова.

"Боюсь, что в какой-то степени да. Сейчас я говорю не без относительно конкретных фамилий или чего-то еще. <…> Вообще в регионе сложилась абсолютно порочная практика. Когда контракт заключался на строительство крупного объекта, дальше в процессе работ начиналось перепроектирование, при этом стройка велась по прежнему проекту, а то и вообще без разрешительной документации. Дальше стоимость этого объекта возрастала, возрастала кратно", - ответил Хинштейн.

Он добавил, что ранее неоднократно крупные заказы отдавались одним и тем же фирмам-подрядчикам. В качестве примера завышения цен Хинштейн привел историю с работами на очистных сооружениях Курска. "Она начиналась со стоимости, по-моему, в 2,4 млрд рублей. Сегодня говорится о том, что для ее завершения необходима сумма порядка 9 млрд рублей", - сказал губернатор, отметив, что есть примеры завышения цен и на другие объекты.

О деле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова

В отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сам бывший чиновник признался, что он получил взятки от организаций-подрядчиков, занимавшихся устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, а также в ходе восстановления инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. Так, согласно признательным показаниям экс-губернатора, его бывший заместитель Алексей Дедов также брал взятки.

В настоящее время Смирнову и также признавшему вину Дедову инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд продлил им арест до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях.