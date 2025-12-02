Силуанов не поддержал идею об установлении валютного коридора в РФ

Плавающий курс - одна из основ макроэкономической стабильности, заявил министр финансов России

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов не поддержал идею первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об установлении валютного коридора. Плавающий курс - одна из основ макроэкономической стабильности, заявил министр журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

"Я не считаю - курс крепкий или не крепкий. Был рубль по 60, по 70 и по 100. Сегодня как раз это серединка от тех границ, которые мы недавно проходили. Если будут установлены границы, то, соответственно, необходимо их поддерживать, значит, нужны либо интервенции, либо покупки на рынке Центральным банком, а это приводит уже к нерыночному статусу рубля, и это, мне кажется, лишает все те завоевания, которые были достигнуты в последние годы, а именно таргетирование инфляции, плавающий курс, бюджетные правила. Это одна из основ макроэкономической стабильности, поэтому я не смогу поддержать предложение Пьянова об установлении границ", - отметил Силуанов.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов говорил о необходимости признать существующую проблему курсообразования рубля, по его мнению, бизнес уверен, что "курс ненастоящий". В качестве альтернативной конфигурации он предложил плавающий валютный коридор.

