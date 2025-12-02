Эксперты МВФ 4-17 декабря посетят Молдавию для оценки экономической ситуации

Основная цель миссии - собрать информацию о последних изменениях в экономике, а также обсудить приоритеты политики и реформ с властями, сообщила пресс-служба представительства фонда в республике

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) посетят Молдавию для оценки экономической ситуации в стране в рамках соглашения о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба представительства фонда в республике, миссия во главе с Алиной Янку посетит Молдавию в период с 4 по 17 декабря.

"Основная цель миссии - собрать информацию о последних изменениях в экономике, оценить макроэкономические перспективы и риски, а также обсудить приоритеты политики и реформ с властями и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - уточняется в сообщении.

В 2025 году МВФ отказался от финансирования республики из-за несоблюдения обязательств по сокращению расходов. Второй причиной наблюдатели называют провал реформы по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств.