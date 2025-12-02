Депутат Полуянова: система сопровождения инвестиций может быть катализатором роста

Член комитета Госдумы по МСП отметила, что упрощение работы инвесторов и сокращение административных издержек приведет к активизации вложений, появлению новых рабочих мест, развитию современных производств и инфраструктуры в регионах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Формирование единой централизованной системы сопровождения инвестиций - это важный и своевременный шаг, который может стать катализатором новой волны экономического роста, привлечения крупных и технологически сложных проектов, повышения конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке. Об этом заявила ТАСС член комитета Госдумы по МСП Наталия Полуянова ("Единая Россия"), комментируя предложение президента РФ создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ.РФ.

По ее мнению, такая система может иметь особое значение для российской экономики и инвестклимата по ряду причин. "Прежде всего - комплексное сопровождение инвесторов. На сегодняшний день предприниматели и компании, желающие реализовать инвестпроекты в России, сталкиваются с многочисленными бюрократическими барьерами, сложностями при получении разрешений и согласований, а также недостаточной поддержкой на всех этапах реализации своих идей. Единая экосистема инвестсопровождения устраняет эти проблемы, предоставляя единое "окно", через которое инвестор сможет получать услуги "под ключ" - от предварительной экспертизы бизнес-идеи до выхода проекта на полную мощность", - считает депутат.

Кроме того, иностранные и отечественные инвесторы часто сталкиваются с нехваткой экспертизы в законодательстве, налогах, оценке рисков, поиске партнеров и управлении проектами, указывает депутат. "Благодаря экосистеме предприниматели получат доступ к консультациям профессионалов из разных областей - юристов, экономистов, специалистов по госзакупкам, что позволяет снизить число ошибок, сэкономить время и деньги, а также повысить эффективность реализации проектов", - считает Полуянова. Многие проекты сталкиваются с трудностями не только на стартовом этапе, но и в процессе реализации и даже после запуска, констатировала парламентарий. "Сопровождение на всех стадиях - от подачи заявки до постпроектного мониторинга - позволит своевременно выявлять и устранять проблемы, обеспечит устойчивость и долгосрочность инвестиций, повысит уровень доверия со стороны бизнес-сообщества", - отметила парламентарий.

Упрощение работы инвесторов и сокращение административных издержек приведет к активизации вложений, появлению новых рабочих мест, развитию современных производств и инфраструктуры в регионах, прогнозирует Полуянова. "Формирование единой системы сопровождения инвестиций - это важный и своевременный шаг, который может стать катализатором новой волны экономического роста, привлечения крупных и технологически сложных проектов, повышения конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке", - считает она.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать в России на базе ВЭБ.РФ единую экосистему сопровождения инвестиций. Об этом он заявил на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

