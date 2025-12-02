Концертный зал в Петербурге будет построен по китайскому проекту

Предварительная стоимость зала составляет около $1 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Китайский проект выиграл в конкурсе на строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове в Петербурге выиграл подрядчик из Китая, сообщил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на форуме "Россия зовет!".

"Пока мы провели конкурс на сам концертный зал. Было несколько конкурсантов, выиграл китайский проект", - рассказал он.

В рамках строительства производственные мощности планируется вывезти. Большую часть острова занимают мощности АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК).

"Сейчас вы знаете, там все это обтянуто колючей проволокой, военное производство. И абсолютно жуткое состояние - такое, знаете, развал-развал, старые промышленные здания. Мы планируем все производство оттуда вывезти. Несколько корпусов верфи будут оставлены как некая дань старине", - отметил он.

Предварительная стоимость концертного зала составляет около $1 млрд.

Соглашение о строительстве было подписано между ВТБ и правительством Петербурга в июне 2024 года.