Гражданские предприятия Ростеха могут выйти на IPO в обозримой перспективе

В госкорпорации пояснили, что выход на биржу подразумевает открытость перед внешними инвесторами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гражданские предприятия госкорпорации "Ростех" могут выйти на IPO в обозримой перспективе, сообщили ТАСС в Ростехе.

При этом там отметили, что Ростех - это, прежде всего, оборонная компания, и формат IPO непригоден для оборонных активов. В госкорпорации пояснили, что выход на биржу подразумевает открытость перед внешними инвесторами, а выполнение гособоронзаказа, которым загружены предприятия госкорпорации, не позволяет открыть отчетность.

"Чисто гражданских компаний у нас немного. Но они есть, и, безусловно, могут выйти на IPO в обозримой перспективе", - сказали в Ростехе.

Так, в прошлом году на биржу вышла группа "Элемент" (СП Ростеха и АФК "Система"), в результате чего удалось привлечь 15 млрд рублей на развитие микроэлектроники. "Есть еще ряд компаний, которые могут последовать этому примеру - озвучивать их пока не будем", - рассказали в госкорпорации.

В Ростехе подчеркнули, что повышение инвестиционной привлекательности ряда активов и расширение частно-государственного партнерства, не только через IPO, но и в других форматах, находятся в числе приоритетов новой стратегии развития корпорации до 2036 года.

"Инвестиционная привлекательность - хороший маркер конкурентоспособности и гибкости компании. Если к нам приходят партнеры, готовые инвестировать средства в наши активы, это показывает качество нашей системы. Это говорит, что мы все делаем правильно. Другой вопрос, что быть партнером Ростеха с учетом специфики нашей деятельности - это большая ответственность. Не каждому это по силам. За качеством наших инвесторов будем следить очень внимательно", - заявили в госкорпорации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.