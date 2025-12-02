В Kismet Capital Group назвали способы роста капитализации фондового рынка РФ

Для вклада в экономику России будет полезно высвободить для инвестиций в частные компании лишь малую долю, заявил глаза Kismet Capital Group Иван Таврин

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В России необходимо создать рынок системных инвестиций в частные компании. Это один из способов выполнения цели по росту капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, заявил основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Нам необходимо создать рынок системных инвестиций в частные компании. Именно частные компании могли бы стать действительно большим списком будущих российских IPO. И именно частный капитал, который развивает эти компании, а после этого в том числе реализует свою прибыль через IPO, дает возможность людям вкладывать в такие компании уже на публичном рынке", - сказал Таврин.

По его словам, для вклада в экономику страны будет полезно высвободить для инвестиций в частные компании лишь малую долю - не более 5% от долгосрочного капитала пенсионных фондов и страховых компаний. При этом всем участникам рынка необходимо работать над улучшением инвестиционного климата - стать предсказуемым и прозрачным рынком. Важным инструментом также является развитие стандартов корпоративного управления, включая соблюдение прав миноритариев, подчеркнул Таврин.