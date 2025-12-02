В ВТО рассказали, за какой период пострадало более 10% объема мирового импорта

Как отметил гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, это произошло с середины октября 2024 года по середину октября 2025 года

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мерами, введенными разными странами в период с середины октября 2024 года по середину октября 2025 года, оказались затронуты 11,1% от общего объема мирового импорта. Об этом говорится в ежегодном обзоре гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, касающемся развития международной торговой среды.

"Импорт по всему миру на сумму $2,640 млрд, или 11,1% от общего объема импорта, пострадал в первую очередь от тарифов и других торговых мер, введенных в период с середины октября 2024 года по середину октября 2025 года. С учетом аналогичных мер в отношении экспорта, общий объем торговли, на который повлияли эти меры, составил около $2,966 млрд", - указывается в тексте.

При этом, по оценкам гендиректора, за тот же период страны - участницы и наблюдатели ВТО ввели большое количество новых мер, в общей сложности 331, по упрощению торговли товарами. Они затронули товарооборот на сумму порядка $2,090 млрд.

В октябре эксперты организации повысили прогноз глобального торгового оборота в текущем году с 0,9% до 2,4%. Экономисты ВТО ожидают, что в 2026 году рост торговли будет замедляться по мере того, как в полной мере будут проявляться последствия повышения тарифов. Ожидается, что это будет происходить "в течение всего года". В этой связи эксперты понизили прогноз роста мирового товарооборота с 1,8% до 0,5%.