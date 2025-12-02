РФ и Индия подпишут меморандум об углублении сотрудничества в области атомной энергии

Предложение выдвинули в госкорпорации "Росатом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ принял предложение Росатома о подписании меморандума между Россией и Индией об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" <...> о подписании меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях", - говорится в документе.

Меморандум будет подписан Росатомом от имени правительства РФ, уточняется в распоряжении.