Стоимость биткойна росла более чем на 8%

Показатель увеличивался до $91 744

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торгов демонстрировала рост более чем на 8%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 20:30 мск, курс биткойна рос на 8,04%, до $91 744. К 20:46 мск криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $91 511 (+7,41%). В это же время стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) росла на 9,59%, до $3 017.

По данным Coinmarketcap на 2 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,11 трлн. Из них $1,831 трлн (58,9%) приходится на биткойн, $365,118 млрд (11,7%) - на Ethereum.