Лула да Силва хочет добиться полной отмены пошлин США

Президент Бразилии и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 декабря. /ТАСС/. Президенты Бразилии и США Лула да Силва и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Бразильский лидер выразил желание продолжить переговоры об отмене оставшейся части американских пошлин.

"Лула да Силва назвал позитивным решение США отменить дополнительный 40-процентный тариф на некоторые бразильские товары, такие как мясо, кофе и фрукты. Он подчеркнул, что странам необходимо обсудить и другие облагаемые пошлинами товары, и что Бразилия стремится к скорейшему началу переговоров по этому вопросу", - сообщила во вторник пресс-служба главы бразильской администрации.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в области безопасности в регионе. "Президент Лула да Силва подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества с США в борьбе с международной организованной преступностью, - отмечается в пресс-релизе. - Трамп выразил полную готовность к сотрудничеству с Бразилией и заявил, что окажет полную поддержку совместным инициативам двух стран по противодействию [международным] преступным организациям".

Ранее американский лидер подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии. До этого, 14 ноября, глава Белого дома издал другой указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных универсальных пошлин, введенных ранее на импорт из других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.