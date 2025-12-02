Доходы бюджета Воронежской области достигнут почти 217 млрд рублей

Расходная часть составит почти 226,7 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Воронежская областная дума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы региона согласно документу на этой стадии рассмотрения, составят без малого 217 млрд рублей, сообщила пресс-служба парламента.

"После первого чтения доходная часть областного бюджета составляет чуть более 216,9 млрд рублей, расходная - почти 226,7 млрд. Имеющийся дефицит, как и все последние годы, является исключительно техническим, поскольку имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете", - процитировала пресс-служба председателя облдумы Юрия Матузова.

Парламентарии ранее уже рассматривали проект бюджета в так называемом "нулевом чтении". До голосования некоторые депутаты и губернатор внесли в проект ряд поправок, корректировки также потребовались в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета. Матузов отметил, что бюджет сохранит социальную направленность, порядка 70% расходов приходится на "защищенные" социальные статьи. "Вместе с тем это и бюджет развития, поскольку в нем предусмотрены значительные средства на модернизацию региональной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба председателя парламента.

Большой объем расходов предусмотрен на финансирование нацпроектов, на их реализацию предварительно заложено больше 23 млрд рублей, в том числе около 9 млрд рублей собственных средств региона. Финансирование областной адресной инвестиционной программы предусмотрено в объеме 21,6 млрд рублей, еще 6 млрд рублей заложено на программу капремонта действующих учреждений. Общий объем расходов на социальную сферу составляет 62,5% от всех расходов, или 141,7 млрд рублей в денежном исчислении. Больше 4 млрд рублей предусмотрено только на повышение зарплаты всех категорий бюджетников.

На финансирование дорожной отрасли региона предусмотрено 25,8 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей - на ремонт и капремонт сельских дорог. При этом ожидается, что корректировка бюджета в течение следующего года коснется в первую очередь этой статьи расходов. Сохранятся все виды финансовой поддержки муниципалитетов, предусмотрено 111 видов трансфертов общим объемом свыше 70 млрд рублей. Поддержку получат процессы комплексного развития и благоустройства территорий, ремонта дорог, модернизации уличного освещения, содержания мест массового отдыха, подготовки к отопительному сезону, поддержки местных инициатив и ТОС.

В декабре 2025 года на момент рассмотрения в первом чтении доходы областного бюджета прогнозировались на уровне 191 млрд рублей, расходы превышали 208 млрд рублей, прогнозируемый дефицит также имел гарантированные источники погашения.