В Ингушетии подрядчик вернул в бюджет 7 млн рублей за ремонт дороги

Сделка была заключена с нарушением закона о контрактной системе

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 2 декабря. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия (УФАС) добилось возврата в бюджет свыше 7 млн рублей, которые были заплачены выбранному без конкурса подрядчику за ремонт дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Администрация сельского поселения в Малгобекском районе заключила контракт с единственным подрядчиком на сумму свыше 7 млн рублей, сославшись на чрезвычайные обстоятельства. Однако заказчик не представил суду никаких доказательств аварии, непреодолимой силы или иной ситуации, которая объективно препятствовала бы проведению открытого конкурса или аукциона. Подрядчик пытался доказать добросовестность своих действий, ссылаясь на фактическое выполнение работ, но суд указал, что никто не вправе извлекать выгоду из своего незаконного поведения", - сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что заключение подобных сделок с грубым нарушением закона о контрактной системе лишает исполнителя права на получение вознаграждения, даже если работы были выполнены.

"Заключение государственных или муниципальных контрактов без проведения торгов зачастую влечет к завышенному расходованию бюджетных средств и нарушению прав хозяйствующих субъектов - конкурентов, что в свою очередь снижает экономический потенциал субъекта. Решение суда направлено на защиту принципов добросовестной конкуренции и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Взысканные 7 млн рублей будут возвращены в бюджет сельского поселения", - добавили в пресс-службе.