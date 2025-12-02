Глава Росатома выступит на первом симпозиуме МАГАТЭ по ИИ в ядерной энергетике

На форуме также будут присутствовать руководители национальных ядерных ведомств, представители крупнейших энергокомпаний, исследовательских институтов и разработчиков систем искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев примет участие в первом Международном симпозиуме по искусственному интеллекту (ИИ) и ядерной энергетике, который пройдет 3-4 декабря в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Форум позиционируется в качестве ключевой площадки ООН, посвященной взаимодействию цифровых технологий и атомной энергетики.

Как следует из программы симпозиума, он соберет руководителей национальных ядерных ведомств, представителей крупнейших энергокомпаний, исследовательских институтов и разработчиков систем ИИ. Российская делегация, помимо руководителя Росатома, будет представлена экспертами отечественных профильных организаций, которые примут участие в технических сессиях и панельных дискуссиях.

В ходе двухдневной программы участники обсудят применение ИИ в управлении АЭС, моделировании технологических процессов, системах радиационного контроля и обеспечении ядерной безопасности. Отдельное внимание будет уделено возможностям атомной энергетики в обеспечении растущего спроса на энергию со стороны центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и крупных ИИ-моделей.

Ключевыми темами станут перспективы малых модульных реакторов, цифровые двойники атомных объектов, вопросы регулирования, стандартизации и международного сотрудничества в области ИИ и ядерной энергетики.

Росатом реализует собственные проекты по развитию ИИ-решений и цифровизации производственного цикла. Площадка МАГАТЭ позволит представить российский опыт и обсудить глобальные тенденции интеграции ИИ и ядерной энергетики.