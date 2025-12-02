В ГД внесут законопроект о запрете алкомаркетов в нежилых помещениях новостроек

Авторы инициативы считают, что обилие подобных магазинов ведет к росту преступности, а также нарушает права жильцов на отдых и благоприятную обстановку рядом с домом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов вносит в Госдуму межфракционный законопроект, которым предлагается ввести запрет на размещение алкомаркетов в нежилых помещениях новостроек. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы межфракционную инициативу, вводящую запрет на размещение алкомаркетов в помещениях новостроек. Это вопрос не только здоровья, но и безопасности, а также спокойного отдыха семей, заезжающих в новые дома", - рассказал депутат.

Изменения предлагается внести в статью 16 федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

"Запрещается размещение торгового объекта по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50 процентов от общей выручки за отчетный период, в нежилых помещениях вновь построенного многоквартирного дома", - говорится в тексте проекта.

Согласно пояснительной записке, на федеральном уровне отсутствует запрет на размещение таких торговых объектов в нежилых помещениях многоквартирных домов. "Практика показывает, что в новых жилых комплексах часто открываются торговые объекты, реализующие алкогольную и спиртосодержащую продукцию (алкомаркеты). Обилие таких торговых объектов по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в новостройках крайне негативно сказывается на криминогенной обстановке. Кроме того, нарушаются права жителей многоквартирных домов на отдых и благоприятную окружающую среду", - отмечается в ней.