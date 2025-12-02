Счетная палата выявила неэкономное расходование денег "Ространсмодернизацией"

Ведомство также сообщило о выявленных дефектах на взлетно-посадочных полосах нескольких региональных аэропортов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила неэкономное расходование выделенных из бюджета средств "Ространсмодернизацией" на строительство транспортной инфраструктуры, говорится в материалах ведомства.

"Средства федерального бюджета, выделенные в 2021-2025 годах ФКУ "Ространсмодернизация" на строительство и реконструкцию объектов воздушного, морского, речного и железнодорожного транспорта в сумме 311 млрд рублей, расходовались недостаточно экономно, сроки строительства объектов переносились, а бюджетные ресурсы использовались с нарушениями и недостатками. Такие результаты зафиксировала Счетная палата по итогам аудита указанных расходов", - говорится в материалах.

Так, проверка показала, что в 2021-2025 годах "Ространсмодернизация" получила из федерального бюджета почти 311 млрд рублей на реализацию 108 мероприятий по созданию транспортной инфраструктуры. Как отмечается в материалах, в проверяемый период первоначально планировалось завершить мероприятия по 65 объектам, однако по 57 объектам сроки были сдвинуты. "Основными причинами несоблюдения сроков мероприятий стали: низкое качество проектной документации, которую приходилось неоднократно корректировать, что, в свою очередь, приводило к удорожанию объектов, недостаточные темпы производства работ, а также банкротство подрядных организаций. При этом требования к проектировщикам о возмещении ущерба, причиненного некачественной проектной документацией, не направлялись", - говорится в материалах.

Также ведомство сообщило о выявленных дефектах на взлетно-посадочных полосах нескольких региональных аэропортов. В частности, в 2022-2024 годах введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы после завершения промежуточных этапов строительства в аэропортах Богашево, Талаги, Игнатьево, Якутск, Оренбург и Кемерово. При этом затраты на создание полос не переданы эксплуатанту, что не позволяет вовлечь объекты в хозяйственную деятельность, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства и внести изменения в договоры аренды.

Результаты выездных проверок

По результатам выездных проверок Счетной палаты установлено наличие дефектов на завершенных строительством взлетно-посадочных полосах, не переданных эксплуатанту: трещин, эрозий, нарушений деформационных швов, разрывы конструкций, сколов кромок. Дефекты на момент завершения проверки не устранены, что может затруднить передачу объектов эксплуатирующей организации", - говорится в материалах. Среди предложений ведомства - направить представления министру транспорта, а также обращение в Генеральную прокуратуру и ФНС.

Как отметили в пресс-службе "Ространсмодернизации", основными причинами отставания стали недостатки проектно-сметной документации, потребовавшие многократных доработок, а также нестабильное финансовое состояние ряда подрядных организаций, что приводило к задержкам в выполнении работ. Ведомство реализует комплексные мероприятия для устранения указанных недостатков." В настоящее время особое внимание уделяется улучшению процедуры подготовки исходных документов и обеспечению стабильного финансирования строительных мероприятий, что позволит избежать повторения аналогичных ситуаций в будущем", - добавили там.