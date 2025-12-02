"Альфастрахование": 58% россиян боятся непредвиденных трат на лечение

Также респонденты часто испытывают тревогу из-за возможного снижения доходов и потери работы, говорится в исследовании компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря /ТАСС/. Главным финансовым страхом для 58% россиян являются непредвиденные расходы на лечение, диагностику или реабилитацию, следует из опроса, проведенного страховой компанией "Альфастрахование" (есть у ТАСС).

"Россияне воспринимают здоровье как самый непредсказуемый и самый дорогой источник расходов", - отмечают авторы исследования.

На втором месте по уровню тревоги - страх снижения дохода (44% респондентов), на третьем - опасения потерять работу (32%).

Также значительная часть опрошенных переживают из-за возможных бытовых поломок: 37% боятся выхода из строя крупной техники или автомобиля. Еще 29% опасаются роста обязательных платежей - за коммунальные услуги, содержание жилья или регулярные сервисные расходы.

Около 26% респондентов выразили обеспокоенность по поводу возможных трудностей с обслуживанием кредитов или ипотеки в случае ухудшения экономической ситуации. При этом 21% россиян страшит не сам долг, а риск "зависнуть" на текущем уровне дохода без возможности сформировать финансовую подушку.

Для 18% главной угрозой стала потеря контроля над личным бюджетом - ситуация, при которой приходится занимать или полностью отказываться от личных трат. По словам участников опроса, это воспринимается как "потеря самостоятельности".

Небольшая группа - около 2% - назвала своим главным финансовым страхом предстоящие праздники, ожидая, что траты на подарки, поездки и мероприятия окажутся для бюджета более болезненными, чем любые другие непредвиденные расходы.

В опросе участвовали 1,1 тыс. человек из разных регионов России. Часть вопросов позволяла выбрать несколько вариантов ответа.