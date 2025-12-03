Сбериндекс: россияне тратят на лекарства в среднем 2 580 рублей в месяц

Расходы граждан на медикаменты и медицинские товары в 2025 году выросли на 13%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средние ежемесячные расходы россиян на лекарства и медицинские товары в 2025 году выросли на 13% и составили 2 580 рублей, следует из исследования Сбериндекса, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"На средние расходы на лекарства и медицинские товары на уровне региона оказывает влияние доля пожилых людей: так, увеличение в регионе этой доли на 5 процентных пунктов связано с увеличением трат в этой категории на 15%", - отметила управляющий директор, руководитель лаборатории Сбериндекс Дарья Цыплакова. При этом доля этих расходов в общем объеме потребления граждан остается низкой - всего 3%.

Наибольшие траты зафиксированы в Чукотском автономном округе - 3 940 рублей в месяц, на втором месте - Москва (3 480 рублей). Меньше всего тратят жители Тывы - 1 780 рублей ежемесячно. Больше всего за год выросли расходы в Ненецком автономном округе - на 24% (до 2 980 рублей), Новгородской области - на 19% (до 2 320 рублей) и Белгородской области - на 17% (до 2 470 рублей). Более 54% покупателей лекарств - люди старше 45 лет, на их долю приходится 66% всех расходов в этой категории. У граждан старше 50 лет средний чек за покупку составляет 900 рублей, ежемесячные траты - 2 900 рублей. Молодежь до 20 лет тратит в среднем 1 200 рублей в месяц.