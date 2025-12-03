ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Для домохозяйств за вывоз сортированных отходов предложили ввести льготы

Партия "Зеленые" также считает необходимым на законодательном уровне запретить регионам отказываться от двухпоточной системы раздельного сбора отходов
03:57

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Партия "Зеленые" направила Министерству природных ресурсов и экологии России и Российскому экологическому оператору предложения законодательно запретить регионам отказываться от двухпоточной системы раздельного сбора отходов и ввести систему льгот на вывоз отходов для домохозяйств, сортирующих отходы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"Зеленые" предложили ряд мер для совершенствования системы обращения с отходами. В их числе законодательное закрепление невозможности отказа от двухпоточной системы сбора отходов на уровне регионов и формирование системы льгот на вывоз отходов для домохозяйств, сортирующих отходы, а также создание инфраструктуры для сбора опасных отходов от населения, в том числе утильных шин и отходов электронного и электрического оборудования", - говорится в сообщении.

Также партия предлагает усиление контроля за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Неисполнение обязательств должно приводить к реальным штрафам, а систематическое неисполнение своих обязанностей должно стать основанием для расторжения соглашения и смены регионального оператора.

"Предлагаем пересмотреть законодательные требования для объектов инфраструктуры по обращению с отходами для регионов арктической зоны. На территориях вечной мерзлоты, где нет возможности создания полноценных современных полигонов, предлагаем использовать площадки временного размещения отходов и мобильные объекты для обработки и утилизации. Также предлагаем системную популяризацию раздельного сбора отходов от детских садов и школ до средств массовой информации", - добавили в пресс-службе.

Основанием для обращения послужили данные, собранные партийными активистами в рамках всероссийской акции "Зеленый рейд" по изучению состояния контейнерных площадок и анализу внедрения двухпоточной системы раздельного сбора отходов в 26 регионах России. В ведомства передан документ на 312 страницах с фотографиями нарушений. 

