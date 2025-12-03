Сенатор Уваркина: индексация МРОТ поможет сократить зарплатное неравенство

Для этого важно, чтобы индексация МРОТ и прожиточного минимума была опережающей, отметила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дальнейшее снижение разницы заработной платы между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками возможно при сохранении опережающей индексации МРОТ и прожиточного минимума. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

Ранее "Известия" со ссылкой на Росстат писали, что разрыв зарплат снизился до 12,7 раза впервые за 25 лет.

"Для того, чтобы закрепить тренд на снижение уровня зарплатного неравенства, необходимо и дальше сохранять опережающую индексацию МРОТ и прожиточного минимума, наращивать "средний класс" через рост производительности, стимулирования развития несырьевого экспорта - IT, инженерия, наукоемкие производства, - поддержу высокотехнологического малого и среднего бизнеса, инвестировать в человеческий капитал", - сказала она.

Уваркина также отметила, что одной из причин разрыва между зарплатами стало в том числе постоянное повышение МРОТ - индексация опередила инфляцию и среднероссийский рост зарплат. "С 2026 года МРОТ будет составлять 27 093 рубля. Это автоматически поднимает доходы тех, кто получает мало. Также работают выплаты семьям с детьми и регулярное повышение пенсий. Целенаправленное повышение зарплат работникам образования, здравоохранения, науки и культуры также снижает разрыв, так как эти категории традиционно не относятся к высокооплачиваемым", - заключила сенатор.

Согласно данным газеты, в 2025 году 10% работников с минимальной зарплатой получали порядка 25 тыс. рублей, в то время как 10% наиболее обеспеченных сотрудников зарабатывали более 315 тыс.