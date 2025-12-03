"Автоваз" подтвердил планы по локализации Lada в Иране

Глава компании Максим Соколов добавил, что сроки открытия дилерского центра в республике зависят от партнера-инвестора

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Планы по локализации автомобилей Lada в Иране и открытию дилерского центра в регионе остаются актуальными, заявил ТАСС глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

"Да, эти планы актуальны. В принципе, они двигаются в своем графике, но с учетом того, что у нас рубль крепнет, то привлекательность экспорта не только продукции Lada, но и любой другой экспортной продукции, конечно, снижается с точки зрения эффективности финансовой модели", - сказал он.

Соколов также отметил, что сроки открытия дилерского центра в Иране зависят от партнера-инвестора и определяются необходимостью обеспечить будущий центр товарными запасами.

"Поэтому мы ждем своевременного баланса между курсом национальной валюты, окрепшим в последнее время, и эффективностью, то есть целесообразностью положительной финансовой модели для выхода на иранский и другие рынки", - подытожил глава "Автоваза".

