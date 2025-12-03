Биткойн и Ethereum демонстрируют значительный рост

К 04:09 мск стоимость биткойна достигла $91,659 тыс., курс Ethereum находился на уровне $2,999 тыс.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует рост, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 04:00 мск биткойн рос на 5,98% и находился на уровне $91,683 тыс. К 04:09 мск биткойн замедлил рост до $91,659 тыс. (+5,42%).

По данным Binance на 04:00 мск, курс Ethereum рос на 7,51%, до $3,004 тыс. К 04:09 мск криптовалюта незначительно замедлила рост и находилась на уровне $2,999 тыс. (+6,92%).

По данным Coinmarketcap на 3 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,1 трлн. Из них $1,832 трлн (59%) приходится на биткойн, $363,455 млрд (11,7%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 113 тыс. трейдеров на сумму $386,99 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Порядка $71,25 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $315,9 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $174,59 млн, из которых около $14,55 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $160,03 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $86,03 млн, из которых около $12,97 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $73,05 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Bybit в паре BTCUSD стоимостью $13 млн.