Объемы экспорта "Автоваза" в 2025 году останутся на уровне 2024 года

Они превысят показатель в 20 тыс. автомобилей, сообщил глава компании Максим Соколов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" в 2025 году планирует сохранить объем экспортных поставок на уровне 2024 года, превысив показатель в 20 тыс. автомобилей. Об этом сообщил ТАСС глава компании Максим Соколов на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы планируем примерно остаться в параметрах 2024 года. Хотя, если сравнивать курс, который был тогда, в декабре, или, в принципе, доходил к пиковому значению, по-моему, до 110 рублей за 1 доллар, и сейчас там 77, я думаю, там чуть ли не 50% волатильности. Конечно, для любой бизнес-модели это очень много", - сказал он.

По словам Соколова, на сегодняшний день у "Автоваза" насчитывается около 30 экспортных направлений, тогда как в 2024 году их было 20.

Ранее глава компании сообщал, что автопроизводитель планирует в 2025 году продать с учетом экспорта 370 тыс. автомобилей Lada, из них около 350 тыс. - на внутреннем рынке.

