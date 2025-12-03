Глава "Автоваза" назвал цвет "Табаско" своим любимым в палитре Lada

Максим Соколов также сообщил о планах сохранить и нарастить темпы продаж Lada Iskra

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава "Автоваза" Максим Соколов рассказал ТАСС о том, что цвет "Табаско" является его любимым в палитре Lada.

"Табаско" - мой любимый цвет", - сказал он на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

В апреле "Автоваз" представил Lada Iskra в специально созданном для этой модели цвете "Табаско" - фирменном оранжевом оттенке, который был разработан для кузовов кросс-универсалов данной модификации.

Говоря о продажах Lada Iskra, Соколов отметил, что в компании рассчитывают сохранить и нарастить темпы продаж модели, достигнутые в октябре (637 единиц, по данным "Автостата"), в 2025 и 2026 годах.

Lada Iskra создана на современной технологически независимой платформе. Модель будет доступна в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал Cross.

Автомобиль представлен с тремя вариантами силовых агрегатов. В первом - машина оснащена пятиступенчатой механической коробкой передач, двигателем объемом 1,6 л и мощностью 90 лошадиных сил. Во втором варианте объем двигателя 1,6 л, мощность 106 лошадиных сил и шестиступенчатая МКПП. Третий вариант отличается от второго только автоматической трансмиссией.

