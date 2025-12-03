"Балтика" планирует зарегистрировать два товарных знака

Они связаны с производством напитков, обработкой и переработкой хмеля, маркетингом и другими услугами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская пивоваренная компания "Балтика" планирует зарегистрировать два товарных знака, связанных с производством напитков, обработкой и переработкой хмеля, маркетингом и иными услугами, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки поступили в ноябре 2025 года. Так, "Балтика агро" регистрируется по восьми классам (№ 30, 31, 35, 39, 40, 42, 43, 44) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - вспомогательные добавки для улучшения вкусовых качеств, сельскохозяйственные продукты, услуги, связанные с управлением бизнесом, транспортные услуги, обработка и переработка материалов сырья, хмеля в частности, выращивание растений, услуги научные, технологические и относящиеся к ним исследования и разработки, услуги, связанные с предоставлением временного жилья, а также аренда сельскохозяйственного оборудования.

"Балтика фест" регистрируется по двум классам (№ 35, 41) МКТУ - маркетинг и организация мероприятий.

Кроме того, ранее компания также зарегистрировала пять товарных знаков компании, связанных с цветовым оформлением внешнего вида алкогольных и безалкогольных напитков. Все они регистрируются по двум классам (№ 32, 33) МКТУ - напитки безалкогольные, включая пиво, и напитки алкогольные, кроме пива.