Эксперт Заводовский: спрос на новостройки в 2026 году вырастет на 3-4%

Это будет связано в том числе с "эффектом Долиной", сообщил основатель девелоперской компании Baza Development

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спрос на новостройки в 2026 году вырастет в среднем по России на 3-4%, причем в крупных городах увеличение планируется примерно на 10%. Это будет связано в том числе с "эффектом Долиной", сообщил ТАСС основатель крупной девелоперской компании Baza Development, которая реализует проекты в разных регионах РФ и за рубежом, Марк Заводовский.

"Предположительно, рост спроса на новостройки покажет положительную динамику на 3-4% в целом по стране и до 10% в городах-миллионниках. Например, в Екатеринбурге количество сделок на первичном рынке увеличится примерно на 500-800 сделок за год ", - ответил он на вопрос о том, какая ожидается динамика спроса на покупку квартир в новостройках.

Собеседник агентства уточнил, что в том числе рост спроса будет связан с "эффектом Долиной". По его данным, более 3 тыс. сделок о купле-продаже квартир в России в 2025 году уже оспорены продавцами по подобию с иском Ларисы Долиной - сделка по продаже ее квартиры была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой. В российских СМИ широко обсуждаются случаи последних месяцев, когда суды по похожему прецеденту принимали решение не в пользу покупателей квартир.

"[В связи с новой тенденцией] можно говорить о незначительном росте спроса во вновь возводимом жилье. Переток спроса на рынок новостроек с большой долей вероятности будет наблюдаться в сегменте квартир под флиппинг: когда покупается жилье по цене ниже рынка в плохом состоянии, делается ремонт и быстро продается или начинает сдаваться в аренду", - пояснил Заводовский.

Он отметил, что до сих пор такие лоты, в основном, приобретались на вторичном рынке.

"Сейчас есть вероятность, что будущие инвесторы предпочтут не рисковать, а приобретать квартиры на старте продаж новостроек, чтобы с вводом дома в эксплуатацию начать сдавать в аренду или продать по более высокой цене. В структуре спроса уже отмечается рост таких клиентов - они приобретают квартиры с готовым ремонтом под сдачу", - добавил собеседник агентства.