Онлайн-платформы назвали самые популярные товары в период "черной пятницы"

В лидерах оказались мебель, одежда, продукты питания, детские вещи и товары для дома, а также iPhone 17 Pro

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Наибольшее число покупок россиянами в период "черной пятницы" на онлайн-платформах зафиксировано в категориях электроники, одежды и обуви, товаров для детей, а также косметики. Об этом свидетельствуют данные маркетплейсов "Яндекс маркет", Ozon, а также российской социальной сети "ВКонтакте", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"28 ноября на "Яндекс маркете" прошла "черная пятница". В этот день продажи относительно среднего дня ноября выросли в 1,4 раза. Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали мебель, одежда и обувь, товары для детей, автотовары и бытовая техника", - поделились в пресс-службе маркетплейса.

Так, оборот мебели на "Яндекс маркете" вырос почти в 2 раза год к году. Покупатели чаще всего выбирали столы, стулья и мягкую мебель. Продажи одежды и обуви, как и товаров для детей, увеличились в 1,4 раза. Оборот автотоваров вырос в 1,3 раза. Чаще всего россияне покупали шины, автомагнитолы и сигнализации. Бытовая техника продемонстрировала рост в 1,3 раза. Спрос был на технику для уборки, ухода за одеждой, а также на технику для приготовления блюд, сказано в тексте.

На маркетплейсе Ozon количество заказов 28 ноября 2025 года увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным днем в 2024 году. Всего онлайн-площадку по всей стране за сутки посетило более 33 млн человек. В лидерах по штучным продажам за сутки оказались товары массового потребления. В топе - рис, молоко, картофель, яйца, поделились эксперты.

В то же время на первом месте по доле продаж оказался iPhone 17 Pro. Особенно были популярны модели в оранжевом, серебристом и темно-синем цветах. "В целом категория электроники стала самой востребованной во время "черной пятницы" на Ozon. Кроме смартфонов россияне покупали с дисконтом игровые консоли, приставки, телевизоры - одни из самых популярных подарков на Новый год", - говорится в сообщении.

В период распродаж к "черной пятнице" в "шопсах" (публикациях с карточками товаров) "ВКонтакте" наиболее востребованной категорией среди покупателей стала "красота и здоровье". В общий топ-5 товаров по продажам попали карандаш для глаз, консилер, парфюм для дома, тинт для губ и тени для век. Также с 24 по 28 ноября спросом пользовались развивающая книга-игрушка для детей, шапка для рыбалки и новогодние трафареты. Наибольший объем выручки обеспечил контент сообществ социальной сети с аудиторией от 50 тыс. до 270 тыс. подписчиков: лайфстайл-блог, сообщества о кулинарии и дизайне интерьера. В топ наиболее продающих также вошли сообщества с аудиторией менее 20 тыс. подписчиков на тему семьи и родительства, юмора и животных, поделились эксперты.