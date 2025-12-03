"Автостат": продажи Lada в ноябре снизились на 27,6%

В целом продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре выросли на 5%, сообщили аналитики

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем реализации новых автомобилей Lada в РФ по итогам ноября упал на 27,6% в годовом выражении - до 27,4 тыс. единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце осени пришлось более 21% от общего объема, что в количественном выражении составляет 27,416 тыс. проданных машин. При этом год назад (в ноябре 2024 года) доля Lada была примерно на 10 процентных пунктов больше", - отмечается в сообщении.

В целом продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 5% - до 127,9 тыс. единиц.

В топ-5 марочного рейтинга в этот период вошли Lada (27,4 тыс. ед.), Haval (17,96 тыс. ед.), Tenet (9,9 тыс. ед.), Geely (9,7 тыс. ед.) и Belgee (8,3 тыс. ед.).

Лидерами модельного рейтинга в ноябре стали Lada Granta (13 тыс. ед.), Haval Jolion (6,3 тыс. ед.), Lada Vesta (5,4 тыс. ед.), Tenet T4 (4,53 тыс. ед.) и Tenet T7 (4,49 тыс. ед.).

За январь - ноябрь в России было продано 1,2 млн новых легковых автомобилей, что на 17,8% меньше, чем годом ранее.