F6: фейковые приложения TikTok и YouTube распространяют троянов

В них размещена реклама вредоносных приложений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Русскоязычные сайты, имитирующие порталы для скачивания "расширенных" или "18 плюс" версий TikTok и YouTube, но на деле продвигающие трояны, обнаружили специалисты, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6. Подобные ресурсы обнаружил и оператор "Мегафон", столкнувшийся с ними летом 2025 года.

На каждом сайте размещается реклама приложения, которое является вредоносным. В F6 предоставили названия тех программ, которые им удалось найти, это TikTok 18+, YouTube Max, YouTube Boost, YouTube Mega, YouTube Ultra, YouTube Plus, YouTube Ultima Edition, YouTube Pro, YouTube Advanced, "Ютуб плюс". Также были замечены приложения "Оплата штрафов", "Без пробок" (якобы навигатор) и EasyRide (якобы онлайн-карта постов ДПС).

Представитель оператор связи "Мегафон" предоставил ТАСС свой список найденных приложений для распространения вредоносного ПО: "ДПС Радар", "Поиск пострадавших", Telegram Unlock, "Анти-глушитель". По аналогии с найденными F6 приложениями, эти также распространяются на веб-ресурсах в сети.

По данным F6, сайты входят в единую сеть. Первые случаи их создания были зафиксированы летом 2025 года, добавил старший аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection Александр Сапов. Примерно в то же время с такими сайтами столкнулись и специалисты "Мегафона".

По словам Сапова, осенью наблюдался всплеск регистрации доменов для размещения сайтов с рекламой вредоносного ПО. В F6 отметили, что с начала октября доменов было найдено более 30, все они уже заблокированы. "Все эти ресурсы индексировались в российских поисковых системах", - признали специалисты.

Вместо приложений пользователи получают на свои устройства Android-троян, предупредили в компании. Программа способна изнутри совершать множество неправомерных действий, в числе которых манипуляции с сообщениями и звонками, сбор данных о контактах человека и установленном софте и так далее, при этом ПО также может запускаться автоматически при включении гаджета.